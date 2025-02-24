Казахстанская теннисистка взлетела в мировом рейтинге
Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46Сегодня, 08:46
164Фото: olympic.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева заметно улучшила свое положение в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В обновленной версии табеля о рангах Путинцева поднялась сразу на 24 позиции и заняла 81-е место. Для нее это является личным рекордом.
Напомним, что на прошлой неделе Юлия Путинцева вместе с Линдой Носковой из Чехии дошла до четвертьфинала турнира в Дубае в парном разряде, где они уступили китаянкам Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. Что касается Носковой, то она отыграла 17 строк и теперь располагается на 74-й позиции.
В рейтинге одиночного разряда Путинцева занимает 22-ю строчку.
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