Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Чехии

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с латвийкой Дарьей Семенистой одержала вторую победу на турнире ITF в Оломоуце (Чехия) в парном разряде, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале Куламбаева и Семенистая встретились с чешскими парницами Анетой Лабутковой и Иваной Себестовой и победили их в двух сетах — 6:4, 6:2. В полуфинале казахстано-латвийский дуэт встретится с Денисой Гиндовой и Каролиной Кубановой, которые также представляют Чехию.

Ранее Жибек Куламбаева (422-е место в рейтинге WTA) выступила на турнире в Оломоуце в одиночном разряде, однако потерпела поражение в первом круге — от швейцарской теннисистки Леони Кюнг (506-е место) — 6:3, 2:6, 5:7.