Казахстанская теннисистка вышла в финал US Open
Сегодня, 09:14
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Сегодня, 09:14Сегодня, 09:14
114Фото: sports.kz
Финал US Open пройдет 9 сентября
Анна Данилина в паре с финном Харри Хелиоваара сыграет в решающем матче в смешанном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".
"В финале соперниками Данилиной и Хелиоваара точно будут американцы - определится в матче Джессика Пегула/Остин Крайчек - Тейлор Таунсенд/Бен Шелтон", - говорится в сообщении.
Отметим, в полуфинале теннисисты победили пару Ена Шибахара (Япония) - Мате Павич (Хорватия) со счетом 7:6, 6:4.
28-летняя Данилина сейчас занимает 29-е место в парном рейтинге, а еще в начале года входила в топ-10.
Финал в миксте пройдет 9 сентября. Данилина и Хелиоваара гарантировали себе $85 000 на двоих, а в случае победы разделят в финале разделят $175 000.
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