Казахстанская теннисистка вышла в финал US Open

Финал US Open пройдет 9 сентября

Анна Данилина в паре с финном Харри Хелиоваара сыграет в решающем матче в смешанном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".

"В финале соперниками Данилиной и Хелиоваара точно будут американцы - определится в матче Джессика Пегула/Остин Крайчек - Тейлор Таунсенд/Бен Шелтон", - говорится в сообщении.

Отметим, в полуфинале теннисисты победили пару Ена Шибахара (Япония) - Мате Павич (Хорватия) со счетом 7:6, 6:4.

28-летняя Данилина сейчас занимает 29-е место в парном рейтинге, а еще в начале года входила в топ-10.

Финал в миксте пройдет 9 сентября. Данилина и Хелиоваара гарантировали себе $85 000 на двоих, а в случае победы разделят в финале разделят $175 000.