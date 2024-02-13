Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Таиланде

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в тандеме с тайкой Ланланой Таррауди вышла в четвертьфинал турнира в Таиланде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Куламбаевой и Таррауди противостояли Зил Десаи и Анастасия Сухотина. Игра завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу казахстанско-тайского дуэта.

В четвертьфинале им предстоит сыграть с Я Син Ли из Тайваня и Лю Фанчжоу из Китая.

Ранее Куламбаева завершила выступление в одиночном разряде на турнире в Таиланде, проиграв той самой Лю Фанчжоу.