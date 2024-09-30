Казахстанская теннисистка выиграла турнир в Испании

18-летняя казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева сала победительницей турнира категории ITF World Tennis Tour W 15 в Мадриде (Испания), передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

В финале Соня обыграла британку Элис Гилиан (668 WTA) со счетом 6:1, 5:7, 6:1. На пути к победе казахстанка обыграла первую, третью и пятую ракетки турнира.

Это уже второй одиночный трофей Жиенбаевой в карьере во взрослом женском туре. Ранее казахстанка выиграла турнир в Анталье.