Казахстанская теннисистка выиграла турнир в Испании
Сегодня, 13:39
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Сегодня, 13:39Сегодня, 13:39
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18-летняя казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева сала победительницей турнира категории ITF World Tennis Tour W 15 в Мадриде (Испания), передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.
В финале Соня обыграла британку Элис Гилиан (668 WTA) со счетом 6:1, 5:7, 6:1. На пути к победе казахстанка обыграла первую, третью и пятую ракетки турнира.
Это уже второй одиночный трофей Жиенбаевой в карьере во взрослом женском туре. Ранее казахстанка выиграла турнир в Анталье.
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