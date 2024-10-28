Казахстанская теннисистка выиграла турнир в Египте

Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова завоевала золотую медаль на турнире WTT Youth Contender в Исмаилии (Египет), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Она стала лучшей в возрастной категории до 13 лет.