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Казахстанская теннисистка выиграла турнир в Египте

Сегодня, 10:12
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НОК РК Сегодня, 10:12
Сегодня, 10:12
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Фото: НОК РК

Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова завоевала золотую медаль на турнире WTT Youth Contender в Исмаилии (Египет), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Она стала лучшей в возрастной категории до 13 лет.

"11-летняя спортсменка провела семь матчей, в каждом из которых вышла победительницей.

Отметим, что в августе текущего года она выиграла турнир в Хорватии", - говорится в сообщении НОК РК.

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