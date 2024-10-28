Казахстанская теннисистка выиграла турнир в Египте
Сегодня, 10:12
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Сегодня, 10:12Сегодня, 10:12
69Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова завоевала золотую медаль на турнире WTT Youth Contender в Исмаилии (Египет), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Она стала лучшей в возрастной категории до 13 лет.
"11-летняя спортсменка провела семь матчей, в каждом из которых вышла победительницей.
Отметим, что в августе текущего года она выиграла турнир в Хорватии", - говорится в сообщении НОК РК.
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