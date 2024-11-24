  • 24 Ноября, 17:33
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Казахстанская теннисистка в паре уступила россиянкам на турнире в Египте

Соперницами 19-летней казахстанки были Аглая Федорова и Алиса Кюммель.

Сегодня, 16:55
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Olympic.kz Сегодня, 16:55
Сегодня, 16:55
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Фото: Olympic.kz

Казахстанская теннисистка Сандугаш Кенжибаева в паре с нидерландкой Джой де Зеув уступили в финале турнира W15 Sharm ElSheikh, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.

Соперницами 19-летней казахстанки и представительницы Нидерландов в финальной игре были Аглая Федорова и Алиса Кюммель.

Игра завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу российских теннисисток.

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