Казахстанская теннисистка в паре уступила россиянкам на турнире в Египте

Казахстанская теннисистка Сандугаш Кенжибаева в паре с нидерландкой Джой де Зеув уступили в финале турнира W15 Sharm ElSheikh, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.

Соперницами 19-летней казахстанки и представительницы Нидерландов в финальной игре были Аглая Федорова и Алиса Кюммель.

Игра завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу российских теннисисток.