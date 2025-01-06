Представительница казахстанской команды по теннису Юлия Путинцева одержала победу на старте крупного турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"Свой первый матч Путинцева провела против 19-й ракетки мира Донны Векич из Хорватии. Встреча продлилась два сета. Итоговый счет составил 6:2, 6:3", - говорится в сообщении НОК РК.

Следующей соперницей казахстанки станет победительница матча Даниэль Коллинз (США) - Она Жабер (Тунис).

Напомним, ранее стало известно, что Рыбакина может бойкотировать турниры WTA из-за ситуации с тренером.