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Сегодня, 14:03
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Казахстанская теннисистка Томирис Нуржан выиграла турнир в Барселоне
14-летняя казахстанская теннисистка Томирис Нуржан стала победительницей престижного турнира Open Banc Sabadell U-14 Champion в Барселоне (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В финале казахстанка сломила сопротивление местной теннисистки со счетом 6:4, 6:2. Приз чемпионке вручил лично мэр Каталонии и отметил невероятную волю к победе нашей теннисистки.
Благодаря этой победе Томирис наряду с еще восемью сильнейшими теннисистками в апреле текущего года сыграет на турнире в Барселоне, который будет идти параллельно с АТР 500 в этом городе.
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