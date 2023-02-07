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Казахстанская теннисистка Томирис Нуржан выиграла турнир в Барселоне Сегодня, 14:03
85
Сегодня, 14:03
85

Казахстанская теннисистка Томирис Нуржан выиграла турнир в Барселоне

14-летняя казахстанская теннисистка Томирис Нуржан стала победительницей престижного турнира Open Banc Sabadell U-14 Champion в Барселоне (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале казахстанка сломила сопротивление местной теннисистки со счетом 6:4, 6:2. Приз чемпионке вручил лично мэр Каталонии и отметил невероятную волю к победе нашей теннисистки.

Благодаря этой победе Томирис наряду с еще восемью сильнейшими теннисистками в апреле текущего года сыграет на турнире в Барселоне, который будет идти параллельно с АТР 500 в этом городе.

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#теннис #Томирис Нуржан #Барселона
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:03
85
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