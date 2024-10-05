Казахстанская теннисистка сыграла в четвертьфинале турнира в Египте

Теннисистка из Казахстана Аружан Сагындыкова сыграла свой третий матч одиночного разряда на хардовом турнире серии ITF в египетском Шарм-Эль-Шейхе Анталье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменка из Казахстана сыграла против местной теннисистки Ясмин Эззат и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 3:6. Данная встреча состоялась на стадии четвертьфинала турнира в Египте.

Отметим, что 19-летняя казахстанская теннисистка на данный момент располагается на 1098-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде, а египетская спортсменка занимает 821-е место.