Казахстанская теннисистка стала финалисткой престижного турнира в Египте

В Каире завершился турнир серии ITF Juniors J300 среди игроков до 18 лет. Казахстанка Соня Жиенбаева, занимающая в юниорском мировом рейтинге 105-е место, стала финалисткой в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

"В одиночном решающем матче Соня в борьбе уступила представительнице Польши Монике Станкевич (27 ITF Juniors) – 4:6, 6:1, 4:6. А в матче за титул парного разряда в дуэте с еще одной казахстанкой Асылжан Арыстанбековой проиграла Дарье Егоровой (Россия) и Юлие Перепёхиной (Беларусь) со счетом 3:6, 1:6", - говорится в сообщении.

Соня и Асылжан остаются в Египте. На этой неделе они сыграют на турнире первой категории – J500.