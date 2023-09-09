Казахстанская теннисистка стала чемпионкой US Open
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Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с финном Харри Хелиёваара стала победительницей Открытого чемпионата США 2023 в парном смешанном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса РК.
В финале казахстанско-финский дуэт обыграл первых сеянных нынешнего US Open американцев Джессику Пегулу/Остина Крайчека со счётом 6:3, 6:4.
Таким образом, Анна Данилина стала первой казахстанкой в истории, которой удалась выиграть турнир "Большого шлема" в миксте.
"Это первая победа Ани Данилиной на турнире "Большого шлема" и очередной успех казахстанского тенниса! Анна – лучший игрок нашей страны в паре, и её достижение позволяет увереннее смотреть на предстоящий командный чемпионат мира "Кубок Билли Джин Кинг", где Данилина будет одним из лидеров сборной Казахстана", - отметил президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.
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