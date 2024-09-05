Казахстанская теннисистка сделала новое заявление после скандала на US Open-2024

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева подробно объяснила свое поведение в одном из эпизодов матча с итальянкой Жасмин Паолини на US Open-2024, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

"Немного пугает, как мир может судить о ком-то по трехсекундному видео, которое кто-то выложил с одной стороны, не видя остального, что на самом деле происходило. Я просто играла в теннис и проиграла тяжелый гейм, в котором я была очень близка (по моему мнению) к тому, чтобы переломить ход матча. После этого гейма (как вы можете видеть на фотографии) я была очень разочарована и почти плакала, что не сыграла лучше. В это время девочка подала мне мяч, чего я даже не заметила или вроде того, потому что была глубоко погружена в свои мысли... Я не пыталась унизить ее (или кого-либо еще), не взяв этот мяч, который она мне дала. Я не сделала ничего неуважительного по отношению к кому-либо в этот конкретный момент. Я извиняюсь, если эта девушка думает, что это было что-то по отношению к ней. (И, кстати, ее зовут Кейт, очень милая девушка, которая поняла, что это было не по отношению к ней)

Я не могу сказать, что я идеальна на протяжении всей своей карьеры. Я злюсь на корте, говорю глупости и иногда ругаюсь, как будто завтра не наступит. Виновата в этом. Но я никогда не ставила себя "выше" кого-то. Это просто совсем не я. Надеюсь, вы теперь можете посмотреть на это с другой стороны. Я имею в виду, я знаю, что хейтеры и дальше будут ненавидеть... Это сообщение становится слишком длинным, поэтому я остановлюсь прямо здесь. И последнее, поскольку Кейт уже вовлечена в этот бардак, я попытаюсь сделать для нее что-то особенное", — написала Путинцева в Instagram.