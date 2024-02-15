Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал турнира в Таиланде
Сегодня, 17:43
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Сегодня, 17:43Сегодня, 17:43
125Фото: ktf.kz
143-я ракетка мира в парном разряде Жибек Куламбаева в дуэте с тайкой Тараруде Ланланой пробилась в полуфинал турнира серии ITF W35 Nakhon Si Thammarat, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
В четвертьфинале казахстанско-тайская пара победила Ли Я Синь (Китайский Тайбэй)/Лю Фаньчжоу (Китай) — 7:6 (7:4), 6:2.
Соперницы Куламбаевой и Ланланы определятся в противостоянии Мэйки Го/Цзя Ван — Шуо Фэн/Ушуан Чжен.
Ранее сообщалось, казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в тандеме с тайкой Ланланой Таррауди вышла в четвертьфинал турнира в Таиланде.
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