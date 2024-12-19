Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал турнира Индии
Спортсменка успешно выступает в парном разряде.
Сегодня, 20:06
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Сегодня, 20:06Сегодня, 20:06
140Фото: olympic.kz
Казахстанка Жибек Куламбаева поборется за выход в финал теннисного турнира в Нави-Мумбаи (Индия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Спортсменка успешно выступает в парном разряде.
В четвертьфинале Жибек и Шривалли Бхамидипати (Индия) обыграли дуэт из Таиланда Накло Тхасапорн/Буньяви Тамчайват. Матч завершился со счётом 7:5, 6:4.
За выход в финал пара будет бороться с дуэтом Зил Десаи и Рию Бхатия из Индии.
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