Казахстанка Жибек Куламбаева поборется за выход в финал теннисного турнира в Нави-Мумбаи (Индия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка успешно выступает в парном разряде.

В четвертьфинале Жибек и Шривалли Бхамидипати (Индия) обыграли дуэт из Таиланда Накло Тхасапорн/Буньяви Тамчайват. Матч завершился со счётом 7:5, 6:4.

За выход в финал пара будет бороться с дуэтом Зил Десаи и Рию Бхатия из Индии.