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198Фото: ©ktf.kz
Казахстанская теннисистка получила жесткую оценку за выступление на "Мастерсе" в Риме
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 51-е место в мировом рейтинге, потерпела разгромное поражение от американки Кори Гауфф на турнире Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Это был матч второго круга в одиночном разряде.
Организаторы турнира следующим образом отреагировали на исход этой игры:
"Кори проводит мастер-класс. Справляется с задачей за 59 минут, побеждая Путинцеву - 6:0, 6:1", - отметили организаторы.
В следующем круге, 13 мая, Гауфф встретится с Марией Боузковой из Чехии.
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