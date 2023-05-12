Казахстанская теннисистка получила жесткую оценку за выступление на "Мастерсе" в Риме

Фото: ©ktf.kz

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 51-е место в мировом рейтинге, потерпела разгромное поражение от американки Кори Гауфф на турнире Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Это был матч второго круга в одиночном разряде.

Организаторы турнира следующим образом отреагировали на исход этой игры:

"Кори проводит мастер-класс. Справляется с задачей за 59 минут, побеждая Путинцеву - 6:0, 6:1", - отметили организаторы.

В следующем круге, 13 мая, Гауфф встретится с Марией Боузковой из Чехии.