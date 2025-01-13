Представительница Казахстана Юлия Путинцева улучшила положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

После выхода в полуфинал турнира в Аделаиде (Австралия) Путинцева отыграла две строчки и стала 23-й. Для уроженки Москвы этот показатель является новым личным рекордом. Напомним, что в полуфинале турнира в Аделаиде Юлия уступила американке Джессике Пегуле (шестое место).

В парном разряде Путинцева стала выше на три отметки, став 108-й. Личным рекордом в "даблах" для нее является 90-я позиция.

Другая казахстанская теннисистка, сильнейшая из парниц страны Анна Данилина поднялась с 23-й на 22-ю строку. Жибек Куламбаева — по-прежнему 156-я.