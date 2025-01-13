Казахстанская теннисистка обновила личный рекорд в мировом рейтинге
Путинцева стала выше на три отметки.
Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35Сегодня, 09:35
126Фото: olympic.kz
Представительница Казахстана Юлия Путинцева улучшила положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
После выхода в полуфинал турнира в Аделаиде (Австралия) Путинцева отыграла две строчки и стала 23-й. Для уроженки Москвы этот показатель является новым личным рекордом. Напомним, что в полуфинале турнира в Аделаиде Юлия уступила американке Джессике Пегуле (шестое место).
В парном разряде Путинцева стала выше на три отметки, став 108-й. Личным рекордом в "даблах" для нее является 90-я позиция.
Другая казахстанская теннисистка, сильнейшая из парниц страны Анна Данилина поднялась с 23-й на 22-ю строку. Жибек Куламбаева — по-прежнему 156-я.