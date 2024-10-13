Казахстанская теннисистка Анна Данилина выиграла турнир в Китае

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с россиянкой Ириной Хромачёвой выиграла в финале турнира серии WTA 1000 в Ухане (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz

В двух сетах они обыграли дуэт из США Айша Мухаммад/Джессика Пегула. Матч завершился со счётом 6:3, 7:6.

28-летняя казахстанка на данный момент располагается на 31-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде, что является лучшим результатом среди теннисисток страны.