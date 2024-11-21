Казахстанская теннисистка Анна Данилина номинирована на премию WTA

Казахстанка Анна Данилина и её компаньон россиянка Ирина Хромачёва претендуют на престижную награду в номинации "Пара года" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Также в список номинаток вошли Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия), Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд (Чехия/США), Сара Эррани и Жасмин Паолини (Италия), Людмила Киченок и Елена Остапенко (Украина/Латвия), Се Су-Вей и Элизе Мертенс (Тайвань/Бельгия).

Победительниц определят по результатам голосования журналистов.

Анна и Ирина на двоих в этом году выиграли семь титулов под эгидой WTA, в том числе и "тысячник" в китайском Ухане. Казахстанка завершила сезон на 22-й строчке мирового рейтинга в парном разряде.