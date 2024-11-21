  • 21 Ноября, 17:45
  • BAIGENEWS

Казахстанская теннисистка Анна Данилина номинирована на премию WTA

Победительниц определят по результатам голосования журналистов.

Сегодня, 16:13
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ktf.kz Сегодня, 16:13
Сегодня, 16:13
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Фото: ktf.kz

Казахстанка Анна Данилина и её компаньон россиянка Ирина Хромачёва претендуют на престижную награду в номинации "Пара года" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ. 

Также в список номинаток вошли Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия), Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд (Чехия/США), Сара Эррани и Жасмин Паолини (Италия), Людмила Киченок и Елена Остапенко (Украина/Латвия), Се Су-Вей и Элизе Мертенс (Тайвань/Бельгия).

Победительниц определят по результатам голосования журналистов.

Анна и Ирина на двоих в этом году выиграли семь титулов под эгидой WTA, в том числе и "тысячник" в китайском Ухане. Казахстанка завершила сезон на 22-й строчке мирового рейтинга в парном разряде.

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