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акимат района Аккулы Павлодарской области Сегодня, 04:48
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Сегодня, 04:48
211
Фото: акимат района Аккулы Павлодарской области

Казахстанская студентка заняла второе место по бес асык в Турции

Казахстанская студентка из Павлодарской области Мерей Сулеймен заняла второе место на Кубке Евразии в турецкой Анталии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Студентка инновационного многопрофильного колледжа из села Ямышево стала второй в бес асык. Мерей увлекается этой национальной игрой с 15 лет. Также она играет в настольный теннис и неоднократно завоёвывала призовые места.

Кубок Евразии по асык ату и тогызкумалак собрал в Турции более 60 спортсменов из разных стран. Казахстан выставил три команды по асык ату и две по бес асык.

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#соревнования #студенты
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:48
211
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