Казахстанская студентка заняла второе место по бес асык в Турции

Фото: акимат района Аккулы Павлодарской области

Казахстанская студентка из Павлодарской области Мерей Сулеймен заняла второе место на Кубке Евразии в турецкой Анталии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Студентка инновационного многопрофильного колледжа из села Ямышево стала второй в бес асык. Мерей увлекается этой национальной игрой с 15 лет. Также она играет в настольный теннис и неоднократно завоёвывала призовые места.

Кубок Евразии по асык ату и тогызкумалак собрал в Турции более 60 спортсменов из разных стран. Казахстан выставил три команды по асык ату и две по бес асык.