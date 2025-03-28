Казахстанская спортсменка завоевала "бронзу" чемпионата Азии по борьбе
Она завершила выступление на континентальном первенстве.
Сегодня, 21:41
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Сегодня, 21:41Сегодня, 21:41
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Представительница команды Казахстана по женской борьбе Зейнеп Баянова завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии в Аммане (Иордания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Она завершила выступление на континентальном первенстве на третьем месте в весовой категории до 53 килограммов.
В схватке за третье место спортсменка оказалась сильнее Отгонтуи Чинболд (Монголия). Зейнеп победила со счетом 10-4.
Добавим, что также сегодня Жамиля Бакбергенова (до 72 килограммов) поборется за золотую награду, а Тыныс Дубек (до 62 килограммов) и Гаухар Мукатай (до 65 килограммов) - за "бронзу".
Ранее мы сообщали, что казахстанка на последней секунде вырвала выход в финал ЧА-2025 по борьбе.
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