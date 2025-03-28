  • 28 Марта, 23:02
  • BAIGENEWS

Казахстанская спортсменка завоевала "бронзу" чемпионата Азии по борьбе

Она завершила выступление на континентальном первенстве.

Сегодня, 21:41
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Казахстанская спортсменка завоевала "бронзу" чемпионата Азии по борьбе Сегодня, 21:41
Сегодня, 21:41
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Представительница команды Казахстана по женской борьбе Зейнеп Баянова завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии в Аммане (Иордания),  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Она завершила выступление на континентальном первенстве на третьем месте в весовой категории до 53 килограммов.

В схватке за третье место спортсменка оказалась сильнее Отгонтуи Чинболд (Монголия). Зейнеп победила со счетом 10-4.

Добавим, что также сегодня Жамиля Бакбергенова (до 72 килограммов) поборется за золотую награду, а Тыныс Дубек (до 62 килограммов) и Гаухар Мукатай (до 65 килограммов) - за "бронзу".

Ранее мы сообщали, что казахстанка на последней секунде вырвала выход в финал ЧА-2025 по борьбе.

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