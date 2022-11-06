Казахстанская школьница выиграла чемпионат мира по армрестлингу

Фото: скриншот с видео

14-летняя школьница Жасмин Оразкенова из ВКО выиграла чемпионат мира по армрестлингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На первенстве мира в Турции она стала лучшей среди сильнейших армрестлеров из 54 стран.

За три года из разряда любителей Жасмин переквалифицировалась в профи, причем в двукратную чемпионку мира.

В Казахстане армрестлеров-самородков достаточно. С последнего чемпионата мира отечественные спортсмены привезли 68 золотых, 66 серебряных и 38 бронзовых медалей, показав тотальное превосходство в мастерстве и технике борьбы на руках.