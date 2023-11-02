Казахстанская школьница получила приглашения из 21 университета мира
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Одиннадцатиклассница успешно сдала IELTS и получила возможность обучаться в престижном вузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
В Арыси ученица 11 класса Шапагат Сеилхан успешно сдала IELTS, набрав шесть и пять баллов. Благодаря отличным результатам у девочки появилась возможность в передовые вузы мира. Большое внимание при отправке документов школьница уделила мотивационному письму.
"В мотивационном письме надо было описать ситуацию, которая изменила меня или мою жизнь. То есть частный случай. И я думаю, что написала очень хорошо. Мне кажется, что это письмо и поспособствовало пригласить меня на учёбу. Приглашения пришли из 21 университета", — рассказала ученица 11 класса Шапагат Сеилхан.
В будущем Шапагат хочет связать свою жизнь со сферой международных отношений. Она мечтает стать дипломатом и служить родной стране.
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