Казахстанская школьница получила приглашения из 21 университета мира

Одиннадцатиклассница успешно сдала IELTS и получила возможность обучаться в престижном вузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

В Арыси ученица 11 класса Шапагат Сеилхан успешно сдала IELTS, набрав шесть и пять баллов. Благодаря отличным результатам у девочки появилась возможность в передовые вузы мира. Большое внимание при отправке документов школьница уделила мотивационному письму.

"В мотивационном письме надо было описать ситуацию, которая изменила меня или мою жизнь. То есть частный случай. И я думаю, что написала очень хорошо. Мне кажется, что это письмо и поспособствовало пригласить меня на учёбу. Приглашения пришли из 21 университета", — рассказала ученица 11 класса Шапагат Сеилхан.

В будущем Шапагат хочет связать свою жизнь со сферой международных отношений. Она мечтает стать дипломатом и служить родной стране.