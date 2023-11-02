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Казахстанская школьница получила приглашения из 21 университета мира

Вчера, 08:16
АВТОР
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yujanka.kz Вчера, 08:16
Вчера, 08:16
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Фото: yujanka.kz

Одиннадцатиклассница успешно сдала IELTS и получила возможность обучаться в престижном вузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

В Арыси ученица 11 класса Шапагат Сеилхан успешно сдала IELTS, набрав шесть и пять баллов. Благодаря отличным результатам у девочки появилась возможность в передовые вузы мира. Большое внимание при отправке документов школьница уделила мотивационному письму.

"В мотивационном письме надо было описать ситуацию, которая изменила меня или мою жизнь. То есть частный случай. И я думаю, что написала очень хорошо. Мне кажется, что это письмо и поспособствовало пригласить меня на учёбу. Приглашения пришли из 21 университета", — рассказала ученица 11 класса Шапагат Сеилхан.

В будущем Шапагат хочет связать свою жизнь со сферой международных отношений. Она мечтает стать дипломатом и служить родной стране.

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