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Казахстанская шахматистка поставила точку в вопросах религии и национальности
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева ответила на популярные вопросы своих подписчиков в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
В соцсети подписчики задали шахматистке вопрос о религии, Бибисара Асаубаева не стала игнорировать его и честно ответила.
"А что насчет Вашей религии? Если конечно это уместный вопрос для Вас?" - написал один из подписчиков.
В свою очередь спортсменка ответила на самые задаваемые вопросы, отметив, что предпочитает не рассказывать о личной жизни.
"Мне 19 лет; Я казашка, родилась в Казахстане; Мусульманка; В шахматы играю с четырех лет", - написала Асаубаева.
Напомним, двукратная чемпионка мира в дисциплине блиц на завершившемся накануне матчевом противостоянии сборных Казахстана и мира 19-летняя шахматистка дважды сенсационно обыграла четырёхкратную чемпионку мира и лидера рейтинга ФИДЕ среди женщин китаянку Хоу Ифань. После чего Бибисара стала заслуженным мастером спорта РК по шахматам.
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