Казахстанская шахматистка поставила точку в вопросах религии и национальности

Фото: Instagram/@bibisarachess

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева ответила на популярные вопросы своих подписчиков в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсети подписчики задали шахматистке вопрос о религии, Бибисара Асаубаева не стала игнорировать его и честно ответила.

"А что насчет Вашей религии? Если конечно это уместный вопрос для Вас?" - написал один из подписчиков.

В свою очередь спортсменка ответила на самые задаваемые вопросы, отметив, что предпочитает не рассказывать о личной жизни.

"Мне 19 лет; Я казашка, родилась в Казахстане; Мусульманка; В шахматы играю с четырех лет", - написала Асаубаева.

Напомним, двукратная чемпионка мира в дисциплине блиц на завершившемся накануне матчевом противостоянии сборных Казахстана и мира 19-летняя шахматистка дважды сенсационно обыграла четырёхкратную чемпионку мира и лидера рейтинга ФИДЕ среди женщин китаянку Хоу Ифань. После чего Бибисара стала заслуженным мастером спорта РК по шахматам.