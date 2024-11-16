Кубок Дэвиса: казахстанские юниоры вошли в ТОП-5 сильнейших команд мира

Казахстанская команда впервые в своей истории завершила Juniors Davis Cup в ТОП-5 сильнейших команд мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Подопечные Сергея Квака на групповой стадии уже обыгрывали французов со счётом 2:1, и судьба вновь свела команду Казахстана с четырехкратными чемпионами мира в матче за 5-е место.

Дамир Жалгасбай в первой игре обыграл Фердинана Ливе Новкиришка – 6:3, 6:4. Следом на корт вышли Зангар Нурланулы и Муаз Куаме, где победа осталась на стороне фрацуза – 1:6, 2:6. В решающей парной игре Дамир Жалгасбай/Даниэль Тазабеков в непростой игре "дожали" Муаза Куаме/Даниэля Жаду со счетом 6:3, 1:6, 10:5.

Отметим, что в прошлом году казахстанская сборная впервые в своей истории пробилась в финальную стадию юниорского "Кубка Дэвиса. Тогда команда заняла 10-е место. Таким образом, сделан большой двукратный шаг впёред и намного улучшен итоговый показатель.