Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК

На чемпионате Азии, который проходит в малайзийском городе Нилай, казахстанские спортсмены завоевали бронзовую медаль в командной гонке преследования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

В составе казахстанской сборной по велотреку: Илья Карабутов, Максим Хорошавин, Алишер Жумахан и Дмитрий Носков.

Результат команды – 3:59.215. Для Казахстана это рекорд.

Первое место на чемпионате заняла Южная Корея, на втором месте — Япония.