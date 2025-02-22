Казахстанская сборная по велотреку взяла бронзу в Малайзии
Первое место на чемпионате заняла Южная Корея, на втором месте — Япония.
Сегодня, 09:49
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Сегодня, 09:49Сегодня, 09:49
162Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
На чемпионате Азии, который проходит в малайзийском городе Нилай, казахстанские спортсмены завоевали бронзовую медаль в командной гонке преследования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
В составе казахстанской сборной по велотреку: Илья Карабутов, Максим Хорошавин, Алишер Жумахан и Дмитрий Носков.
Результат команды – 3:59.215. Для Казахстана это рекорд.
Первое место на чемпионате заняла Южная Корея, на втором месте — Япония.
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