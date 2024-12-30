Казахстанская сборная по теннису обеспечила себе место в 1/4 United Cup
В первом противостоянии казахстанские теннисисты обыграли Испанию (2:1).
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Стало известно, что сборная Казахстана по теннису с 1-го места пробилась в четвертьфинал престижного турнира United Cup, который проходит смешанных команд в Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Команда попала в группу С. В первом противостоянии казахстанские теннисисты обыграли Испанию (2:1).
"Во втором матче Казахстану противостояла Греция. Александр Шевченко неожиданно обыграл 11-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса - 6:4, 7:6.
Затем Елена Рыбакина со счетом 6:4, 6:3 победила Марию Саккари и досрочно вывела Казахстан в 1/4 финала. Третья игра в матче против Греции турнирного значения иметь не будет", - говорится в сообщении.
Казахстанская сборная пробилась в плей-офф с первого места. Следующий соперник определится позже.
Напомним, ранее Рыбакина победила на турнире World Tennis League.
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