Стало известно, что сборная Казахстана по теннису с 1-го места пробилась в четвертьфинал престижного турнира United Cup, который проходит смешанных команд в Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Команда попала в группу С. В первом противостоянии казахстанские теннисисты обыграли Испанию (2:1).

"Во втором матче Казахстану противостояла Греция. Александр Шевченко неожиданно обыграл 11-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса - 6:4, 7:6. Затем Елена Рыбакина со счетом 6:4, 6:3 победила Марию Саккари и досрочно вывела Казахстан в 1/4 финала. Третья игра в матче против Греции турнирного значения иметь не будет", - говорится в сообщении.

Казахстанская сборная пробилась в плей-офф с первого места. Следующий соперник определится позже.

Напомним, ранее Рыбакина победила на турнире World Tennis League.