Казахстанская оборонная промышленность нуждается в срочных реформах
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Проблемы в сфере оборонно-промышленного комплекса и государственного оборонного заказа поднял в своем депутатском запросе сенатор Геннадий Шиповских, передает BaigeNews.kz.
По его словам, несмотря на значимость этой отрасли для национальной безопасности, действующие механизмы финансирования, сертификации и регулирования сферы существенно тормозят развитие отечественного производства.
Одной из ключевых проблем остается отсутствие в Казахстане сертификационных центров и испытательных полигонов, которые могли бы подтверждать заявленные характеристики военной техники. В результате производимая бронетехника тестируется в неподходящих условиях, а реальные показатели ее защиты проверяются уже в ходе эксплуатации. Это создает дополнительные риски для военнослужащих, так как техника может не соответствовать необходимым стандартам.
"Организациям оборонно-промышленного комплекса запрещено кредитовать проекты, связанные с производством военной продукции, что делает модернизацию и внедрение передовых технологий практически невозможными. Фонд развития ОПК, созданный в 2023 году для решения этих вопросов, за полтора года так и не показал значимых результатов, а условия финансирования предприятий остаются неизвестными. Кроме того, сложная система сертификации и административные барьеры мешают развитию новых производств, снижают конкуренцию и ставят отечественные компании в невыгодное положение. Необходимо пересмотреть подходы к сертификации военной техники, реформировать систему финансирования предприятий ОПК и устранить препятствия, ограничивающие рост отечественного производства", — отметил Геннадий Шиповских.
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