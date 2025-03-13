Проблемы в сфере оборонно-промышленного комплекса и государственного оборонного заказа поднял в своем депутатском запросе сенатор Геннадий Шиповских, передает BaigeNews.kz.

По его словам, несмотря на значимость этой отрасли для национальной безопасности, действующие механизмы финансирования, сертификации и регулирования сферы существенно тормозят развитие отечественного производства.

Одной из ключевых проблем остается отсутствие в Казахстане сертификационных центров и испытательных полигонов, которые могли бы подтверждать заявленные характеристики военной техники. В результате производимая бронетехника тестируется в неподходящих условиях, а реальные показатели ее защиты проверяются уже в ходе эксплуатации. Это создает дополнительные риски для военнослужащих, так как техника может не соответствовать необходимым стандартам.