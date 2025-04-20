Казахстанская спортсменка Нурила Турисбекова заняла третье место на этапе Кубка мира по конкуру, который проходил в Ташкенте с 17 по 20 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Соревнования проходили на базе конноспортивного комплекса Universal Horses Stable и были частью серии CSI1*-W — AEF Cup.

Турисбекова завоевала бронзовую медаль в маршруте №5, выступив на лошади по кличке Nagano B.

По итогам заезда первое место занял Бекзод Курбанов из Узбекистана, вторым стал Андрей Тряпицын из Кыргызстана.

Турнир в Ташкенте собрал сильнейших спортсменов региона и стал важной площадкой для подготовки к предстоящим международным стартам.