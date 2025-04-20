Казахстанская наездница завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Ташкенте
Она выступала на лошади по кличке Nagano B.
Сегодня, 16:47
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Сегодня, 16:47Сегодня, 16:47
120Фото: НОК РК
Казахстанская спортсменка Нурила Турисбекова заняла третье место на этапе Кубка мира по конкуру, который проходил в Ташкенте с 17 по 20 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Соревнования проходили на базе конноспортивного комплекса Universal Horses Stable и были частью серии CSI1*-W — AEF Cup.
Турисбекова завоевала бронзовую медаль в маршруте №5, выступив на лошади по кличке Nagano B.
По итогам заезда первое место занял Бекзод Курбанов из Узбекистана, вторым стал Андрей Тряпицын из Кыргызстана.
Турнир в Ташкенте собрал сильнейших спортсменов региона и стал важной площадкой для подготовки к предстоящим международным стартам.
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