Министерство юстиции предложило создать платформу для защиты авторских прав казахстанских исполнителей. Об этом на заседании правительства сообщил глава ведомства Ерлан Сарсембаев, передает BaigeNews.kz.

Министр подчеркнул, что события осени прошлого года, когда казахстанская музыка исчезла с платформ Meta, показали недостатки сферы коллективного управления. Тогда многие известные авторы и исполнители заявили о недополучении вознаграждений за использование их произведений на этой платформе.

"В целом прорабатывается вопрос внедрения цифровой платформы с элементами искусственного интеллекта, в части, аналитики и отчетности (по объектам, внесенным в госреестры), совершенствования поисковых систем по зарегистрированным объектам интеллектуальной собственности, разработки мобильного приложения для авторов и правообладателей, расширения интеграции с информационными системами госорганов и международных организаций", - сказал министр.

Ранее в ведомстве сообщили, что планируют расширить сумму взыскания с помощью робота судебного исполнителя.