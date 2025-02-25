Фермеры Павлодарской области столкнулись с кризисом сбыта урожая. Тонны моркови остаются на складах и начинают гнить, так как местная продукция не пользуется спросом. По словам производителей, рынок заполнила импортная морковь, преимущественно из России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Фермер Никита Запара, чья семья занимается выращиванием овощей более 50 лет, признается, что такого падения продаж не было никогда. Если раньше он продавал до 70 тонн моркови в день, то теперь ему удалось реализовать всего 35 тонн за две недели.

"С реализацией большая проблема. Раньше в день продавал по две машины моркови, а теперь за две недели — одну. Покупатели говорят, что закупаются в Волгограде", — рассказал фермер.

На его складе сейчас хранится 280 тонн моркови, часть которой уже начала портиться. На посевную предприниматель потратил 7 млн тенге и теперь надеется хотя бы выйти в ноль.

По словам Николая Надырова, председателя СПК "Черноярский", ситуация с импортом остается непрозрачной.

"На сегодняшний день официальные службы говорят, что нет запрета на ввоз и вывоз моркови. И в то же время очень большое количество моркови, не знаю, официально, не официально, вошло в пределы Казахстана. Сейчас весь рынок юга занят не нашей морковью. На юге Казахстана морковь в розницу продают по 300 тенге. У нас — по 100-120 тенге. Оптовая цена — всего 60 тенге. Если не найдем рынок сбыта, урожай просто сгниет", — отметил он.

В Управлении сельского хозяйства Павлодарской области заявили, что официальных данных о массовом завозе российской моркови нет, а ситуация на рынке аналогична прошлым годам.

Однако фермеры считают, что без срочных мер по поддержке местных производителей они могут понести миллиардные убытки. Чиновники обещают помочь с реализацией продукции, но удастся ли спасти урожай — пока вопрос.