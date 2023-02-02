Казахстанская легкоатлетка завоевала "золото" крупного международного турнира

Фото: qazathletics.kz

Казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова оказалась лучшей на чмепионате по прыжкам в высоту на международном турнире серии World athletics indoor tour "Hvězdy v nehvizdech" в Чехии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию лёгкой атлетики РК.

Овчинникова первенствовала в соревнованиях по прыжкам в высоту с результатом 1 метр 90 мантиметров, опередив украинку Юлию Чумаченко и чешку Михаэлу Грубу (обе прыгнули на 1,87 метра).