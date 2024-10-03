  • 3 Октября, 16:19
  • BAIGENEWS

Казахстанская легкоатлетка выиграла "золото" на турнире во Франции

Сегодня, 14:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская легкоатлетка выиграла "золото" на турнире во Франции Сегодня, 14:56
Сегодня, 14:56
179

Представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Дэйзи Джепкемей стала победительницей полумарафона Le Lion в Бельфоре (Франция), передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка преодолела дистанцию за 01:07:54, финишировав на первом месте.

Второе место заняла Аннет Челангат из Уганды - 01:09:58.

Бронзовую медаль завоевала Меселу Кахсай (Эфиопия) - 01:10:18.

Самое читаемое

Наверх