Казахстанская легкоатлетка стала двукратным призёром Азиады в беге
Сегодня, 18:51
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Сегодня, 18:51Сегодня, 18:51
184Фото: Минтуризма и спорта РК
Легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи, выступающая за сборную Казахстана, стала двукратным бронзовым призёром Азиады, передаёт BaigeNews.kz.
Спортсменка финишировала третьей в забеге на 5 000 метров.
Первой была Парул Чаудхари из Индии (15:14.75), второй – Ририка Хиронака из Японии (15:15.34). Результат Кипкируи – 15:23.12.
Несколько дней назад Каролин выиграла бронзу в беге на 10 километров.
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