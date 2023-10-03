Казахстанская легкоатлетка стала двукратным призёром Азиады в беге

Легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи, выступающая за сборную Казахстана, стала двукратным бронзовым призёром Азиады, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсменка финишировала третьей в забеге на 5 000 метров.

Первой была Парул Чаудхари из Индии (15:14.75), второй – Ририка Хиронака из Японии (15:15.34). Результат Кипкируи – 15:23.12.

Несколько дней назад Каролин выиграла бронзу в беге на 10 километров.