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Казахстанская легкоатлетка стала двукратным призёром Азиады в беге

Сегодня, 18:51
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Минтуризма и спорта РК Сегодня, 18:51
Сегодня, 18:51
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Фото: Минтуризма и спорта РК

Легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи, выступающая за сборную Казахстана, стала двукратным бронзовым призёром Азиады, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсменка финишировала третьей в забеге на 5 000 метров.

Первой была Парул Чаудхари из Индии (15:14.75), второй – Ририка Хиронака из Японии (15:15.34). Результат Кипкируи – 15:23.12.

Несколько дней назад Каролин выиграла бронзу в беге на 10 километров.

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