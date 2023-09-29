Казахстанская легкоатлетка стала бронзовым призёром Азиады
Вчера, 22:49
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Вчера, 22:49Вчера, 22:49
223Фото: olympic.kz
Казахстан завоевал первую медаль в легкой атлетике на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
На третью ступень пьедестала поднялась Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она отличилась на дистанции 10 000 метров.
Килонзо Мотосио из Бахрейна стала первой. А серебряная медаль у японки Ририки Хиронака.
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