  • 30 Сентября, 01:13
  • BAIGENEWS

Казахстанская легкоатлетка стала бронзовым призёром Азиады

Вчера, 22:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Вчера, 22:49
Вчера, 22:49
223
Фото: olympic.kz

Казахстан завоевал первую медаль в легкой атлетике на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На третью ступень пьедестала поднялась Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она отличилась на дистанции 10 000 метров.

Килонзо Мотосио из Бахрейна стала первой. А серебряная медаль у японки Ририки Хиронака.

Самое читаемое

Наверх