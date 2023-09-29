Казахстанская легкоатлетка стала бронзовым призёром Азиады

Казахстан завоевал первую медаль в легкой атлетике на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На третью ступень пьедестала поднялась Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она отличилась на дистанции 10 000 метров.

Килонзо Мотосио из Бахрейна стала первой. А серебряная медаль у японки Ририки Хиронака.