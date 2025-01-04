Казахстанская команда по теннису уступила в полуфинале турнира United Cup
В первой игре Александр Шевченко проиграл Хуберту Гуркачу - 3:6, 2:6.
Сегодня, 16:52
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Сегодня, 16:52Сегодня, 16:52
138Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по теннису не смогла выйти в финал командного турнира United Cup в Австралии. В полуфинале наши теннисисты сыграли против Польши, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нциональный Олимпийский комитет РК.
"В первой игре Александр Шевченко проиграл Хуберту Гуркачу - 3:6, 2:6. Затем Елена Рыбакина не смогла переиграть вторую ракетку мира Игу Швентек - 6:7, 4:6", - говорится в сообщении.
В третьей встрече, которая уже не имела турнирного значения, Жибек Куламбаева с Александром Шевченко потерпел поражение от Майи Хвалиньской и Яна Зелински - 4:6, 1:6.
Напомним, Рыбакина сделала категоричное заявление о работе со скандальным тренером.
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