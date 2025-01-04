Сборная Казахстана по теннису не смогла выйти в финал командного турнира United Cup в Австралии. В полуфинале наши теннисисты сыграли против Польши, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нциональный Олимпийский комитет РК.

"В первой игре Александр Шевченко проиграл Хуберту Гуркачу - 3:6, 2:6. Затем Елена Рыбакина не смогла переиграть вторую ракетку мира Игу Швентек - 6:7, 4:6", - говорится в сообщении.

В третьей встрече, которая уже не имела турнирного значения, Жибек Куламбаева с Александром Шевченко потерпел поражение от Майи Хвалиньской и Яна Зелински - 4:6, 1:6.

Напомним, Рыбакина сделала категоричное заявление о работе со скандальным тренером.