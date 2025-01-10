10 января в Тунисе стартовал этап серии Гран-при по фехтованию на сабле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Женскую команду Казахстана на мировом старте представляют Полина Ко, Карина Доспай, Анастасия Гулик, Татьяна Приходько, Жасмин Капыджы, София Спичева.

У мужчин за медали борются Бакдаулет Куралбекулы, Жанат Набиев, Артем Саркисян, Назарбай Саттархан, Куаныш Ергашбай.

Напомним, ранее казахстанские шпажисты вошли в топ-10 на юниорском этапе Кубка мира.