Казахстанская игра Grand Mobile в последнее время стала популярна не только у нас в стране, но и зарубежом. Каждый месяц к ней подключаются до 5 миллионов человек. Общий же оборот юзеров оценивается в 60 миллионов. Но как разработчикам удалось охватить такую большую аудиторию? Об этом журналисту BaigeNews.kz рассказал главный создатель виртуальной вселенной Роман Линейцев.