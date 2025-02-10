Казахстанская игра покорила миллионы пользователей по всему миру
В чем ее успех рассказали разработчики виртуальной метавселенной.
Сегодня, 17:59
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Сегодня, 17:59Сегодня, 17:59
147Фото: Кадр из игры Grand Mobile
Казахстанская игра Grand Mobile в последнее время стала популярна не только у нас в стране, но и зарубежом. Каждый месяц к ней подключаются до 5 миллионов человек. Общий же оборот юзеров оценивается в 60 миллионов. Но как разработчикам удалось охватить такую большую аудиторию? Об этом журналисту BaigeNews.kz рассказал главный создатель виртуальной вселенной Роман Линейцев.
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