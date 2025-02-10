  • 10 Февраля, 19:08
  • BAIGENEWS

Казахстанская игра покорила миллионы пользователей по всему миру

В чем ее успех рассказали разработчики виртуальной метавселенной.

Сегодня, 17:59
АВТОР
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Кадр из игры Grand Mobile Сегодня, 17:59
Сегодня, 17:59
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Фото: Кадр из игры Grand Mobile

Казахстанская игра Grand Mobile в последнее время стала популярна не только у нас в стране, но и зарубежом. Каждый месяц к ней подключаются до 5 миллионов человек. Общий же оборот юзеров оценивается в 60 миллионов. Но как разработчикам удалось охватить такую большую аудиторию? Об этом журналисту BaigeNews.kz рассказал главный создатель виртуальной вселенной Роман Линейцев. 

 

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