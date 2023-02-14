"Казахстанская Гузеева" рассказала, как найти свою вторую половину

Фото: предоставлено героем статьи

Вот уже пятый год жительница столицы Нагима Омарова помогает одиноким казахстанцам обрести свою любовь. За это время, благодаря основанной ею платформе знакомств, сложились 3 940 пар. Почему многие сегодня предпочитают знакомиться в онлайн-реальности? Какого мужчину мечтают встретить современные женщины? И какие качества ценятся в прекрасной половине? Эти и другие вопросы в День всех влюблённых корреспондент BaigeNews.kz задал знаменитой казахстанской свахе.

"Никто не принесёт тебе мужа на блюдечке с голубой каёмочкой"

Первым делом спрашиваю Нагиму, не раздражает ли её термин "сваха" или – есть ещё такое обозначение – "казахстанская Гузеева". Кивает: в первое время именно так её часто называли.

Фото предоставлено героиней статьи

"Смущало. Какой-то несерьёзный смысловой оттенок чудится. Ироничный, что ли, – смеётся собеседница. – Сейчас используют другой термин, который мне больше по душе, – "половина моя". Просто название платформы настолько уже обосновалось в сознании у людей. И потом я, действительно, никакая не сваха. Когда мне говорят: "Нагима, найдите мне жениха/невесту", я всегда отвечаю: ты находишь сама/сам. Я просто создаю для этого условия, безопасное место. А дальше сама/сам: выбрать, захотеть, притянуть, завоевать. Никто не "принесёт" твоего человека на блюдечке с голубой каёмочкой. Правда, есть категория, кому категорически некогда, – тогда да, включаюсь в индивидуальный подбор. Но это редко".

Сегодня аккаунты polovina_moya_astana и polovina_moya_kz в общей сложности насчитывают около 100 тысяч подписчиков. Принцип прост: желающие найти себе пару размещают на странице свою анкету – с фото или без. Есть ещё закрытые Whatsapp-группы, в дальнейшем заинтересовавшиеся друг другом пользователи уединяются в личной переписке. Чатов таких семь, участницы в них сгруппированы по локации (города) и возрастам, а мужчины (видимо, потому что их меньше) уже сами выбирают, куда добавиться.

Оказалось, людям куда удобней знакомиться в онлайн-реальности. Да и подойти к девушке на улице, в библиотеке, кафе сегодня считается бестактным и часто воспринимается как нарушение личных границ.

Другие формы общения – вечеринки и туры на курорт Бурабай. Это отличная возможность отдохнуть, развеяться, поучаствовать в увлекательных и полезных играх. Но главная и для приличия слегка завуалированная цель – найти пару.

Фото предоставлено героиней статьи

"В 2018 году у нас было около 9 тысяч подписчиков. Страничку купила и стала раскручивать. Тогда я собирала на вечеринки по пять-семь человек, это было абсолютно бесплатно. Уговаривала прийти! Некоторое время спустя стала брать по полторы тысячи тенге, потому что заведения хотели, понятное дело, чтобы мы что-то заказывали. Уходила в минус, родственники посмеивались: мол, фигнёй страдаешь. Монетизировала спустя пару лет. Я понимала, что люди просто приходят, знакомятся, уходят. И не факт, что расскажут где-то о моей платформе. Тем более, большинство стеснялись этого", – говорит Нагима.

Впрочем, и сегодня попытки устроить личную жизнь на сайте знакомств многие казахстанцы предпочитают не афишировать. Стыдятся, опасаются насмешек. Не осмеливаются показать: "да, я здесь, я так решил/решила". По этой же причине отправляют анкету без фотографий – обмениваются в личной переписке.

"Одинокая женщина желает познакомиться"

У самой первой сложившейся пары потрясающая история. Забыть такую невозможно. И она очень вдохновила героиню.

"У него за плечами неудачный брак, она не была замужем. Оказалось, у него был рак, но поначалу мы не знали. Познакомились на одной из вечеринок, мы играли в "крокодила". И случилась любовь, прямо безумная любовь. И настала ремиссия. Честно говоря, не знаю, как они сейчас. Но года полтора назад мне рассказали, что у них родился ребёнок. Не хочется говорить высокопарными словами, но тогда я подумала, что нужно продолжать. Что это доброе и нужное дело", – признаётся собеседница.

Одиноких женщин сегодня однозначно больше, отмечает Нагима. С одной стороны, их вообще в природе – больше. С другой, они более заинтересованы найти свою половину, построить семью.

"Мужчины же часто приходят на страницу из любопытства, "просто посмотреть", а потом уже в процессе "созревают". Влияет и настроение на платформе, которая априори – для серьёзных отношений. После развода опять же представители сильного пола не спешат снова жениться", – пояснила Н. Омарова.

Ограничений по возрасту нет. Анкеты присылают и молодые, и люди, как говорится, "с прошлым". Вторые чаще – отчасти потому что познакомиться "традиционным путём" сложней, чем молодёжи.

"А ещё они понимают: скрывать, что в поиске, глупо. Как и зависеть от мнения окружающих, оглядываться на пресловутое "жұрт не дейді". И без того много времени упущено. Но, правда, у молодёжи больше получается. Опять же потому что старшее поколение очень строго, требовательно относится к выбору. Мозг всё время "на страже". Поэтому замуж, действительно, стоит выходить "по молодости да по глупости", – уверена Нагима.

Кстати, в комментариях можно часто увидеть "наезды" на девчонок. Дескать, зачем сюда писать такой молоденькой. Это и упрёк: зачем "отвлекаешь" внимание, нам ведь нужней?! И осуждение: в твои годы разве о муже надо думать?!

Парадокс.

"То есть поколение, кому 40-50, опять же, в силу менталитета, навязывает им свой сценарий. Но каждый должен пройти свой путь. Казахстан – не Европа, где жизнь после сорока только начинается. У нас так будет лет через 20. Недавно 32-летняя девушка призналась в разговоре, что следовала наставлениям старших: первым делом карьера, выйти замуж – не напасть. Зачастую ей диктовался чужой негативный опыт. Сейчас она привыкла быть одна, ей трудно начать общение с мужчинами, а успехи в карьере не дают почувствовать себя счастливой", – отметила основатель платформы знакомств.

Часто попытать счастья "заходят" казахстанцы, у кого за плечами один, а то и два-три неудачных брака. Это демонстрирует неприглядную статистику разводов. Часто пары после после "конфетно-букетного" периода оказываются не готовы к трудностям. И к новым открытиям, часто неприятным, друг в друге.

"Ещё много соблазнов, которые часто со знаком минус, – делится мнением Нагима. – Публичные люди, блогеры часто демонстрируют свой развод как ступеньку вверх, к новой себе. Как сейчас модно говорить, улучшенной своей версии. И женщины, утирая слезу подолом застиранного халата, думают: у меня будет так же. Никто ведь изнанку не покажет. Хорошо только в первое время после развода, потому что после обнуления идёт подъём, хороший хаос. А потом пустота. Многие женщины не понимают всего, не знают, как будут чувствовать себя в разводе через два-три года. Особенно, если не будут заниматься саморазвитием. Я говорила со многими девушками, которые уже в разводе. Спрашиваю, жалеете? Процентов 80 жалеют. Не сразу признаются. Я сама жалею, что развелась. И после этих моих слов становятся откровенней. Истории, конечно, бывают разные. Я о тех семьях, которые можно и нужно было сохранить".

Мужчину – богатого, женщину – хорошую

Какого мужчину мечтают встретить женщины на странице знакомств?

"Однозначно состоятельных, обеспеченных материально. Ну и потом уже, можно по красоте смотреть. Когда хочешь познакомить девушку, она всегда первым делом спрашивает, даже глазами может показать: а что за ним есть? То есть чего добился, где работает, на чём ездит. Правда, это совсем не обязательно означает меркантильность. Женщине нужно чувствовать себя рядом с ним в безопасности, это закон природы для продолжения рода", – комментирует собеседница.

По словам Нагимы, её ни разу не спросили о душевных качествах мужчины.

"А я вижу их насквозь, – смеётся. – Если у него всё хорошо с мужскими качествами, это видно внешне: взгляд прямой, размеренность, достоинство в движениях, повороте головы. У сильного мужчины, который завтра ни за что свою семью не оставит и так далее, больше стремления к духовному. Правда, он это даже не произнесёт, но ему важно, чтобы женщина его любила. У меня был, кстати, случай в Боровом: мужчина приехал с нами на автобусе, машину оставил на парковке. Я знаю марку его автомобиля, должность. А он выходит в застиранных шортах и футболке. Я такая: это что за видон? Он: я ж на отдых еду. Девчонки на него ноль внимания. Отношение изменилось вмиг, когда днём приехал его водитель, привёз одежду, и он переоделся к вечеру. И напротив, была история, когда девушки велись на пыль в глаза. К сожалению, есть такое".

Как мужчины оценивают женщин?

"Первый вопрос: она хорошая? Добрая? За этим вопросом стоит множество других, которые очень важны для него. Примет ли его детей от предыдущего брака? Будет ли уважать родителей? И никогда не приходилось слышать: есть и у неё квартира? Мне нравится это. Конечно, есть разные мужчины, но я про большинство", – подчеркнула Нагима.

Фото предоставлено героиней статьи

Кстати, женатым (как и замужним), мошенникам, альфонсам, социопатам на странице – не место. Админ платформы рассказала о "чёрной папке", куда заносятся "неблагонадёжные" люди.

"У меня хорошо налажена обратная связь с подписчиками. Они передают данные об участниках или потенциальных участниках, с которыми случались нехорошие истории. Или поступали жалобы с других сайтов. Бывает и такое, что жёны отправляют аккаунты мужей, и я их блокирую, чтобы больше здесь не появлялись. То есть все знают: стоит мне сообщить, я приму меры и постараюсь разобраться. Но это не значит, что семейным доступ на платформу закрыт. Ведь есть и такие, кому просто нравится наблюдать за историями пар. Кто-то подыскивает половинку друзьям, родне. Я их называю "купидончиками". Но основная часть подписчиков, конечно, в поиске сами", – отметила девушка.

Жених из Санкт-Петербурга и свидание при маме

За четыре с лишним года, благодаря платформе, свою любовь нашли 3 940 пар. Нагима ведёт их "учёт" и поддерживает с ними связь. Её часто приглашают на свадьбы, дарят подарки и благодарят за обретённое счастье. Одна из ярких пар – Анель и Руслан, они уже растят ребёнка – передали "виновнице" флаг с логотипом её страницы в соцсети.

Гульназ и Нурлан, имея детей от предыдущих браков, построили новую семью и родили совместного малыша. Видеоролик предложения руки и сердца они первым делом отправили своему "купидону".

В другой счастливой истории молодой человек прилетел за избранницей в Казахстан из Санкт-Петербурга и забрал её с собой. Они тоже стали родителями.

Фото предоставлено героиней статьи

Нагиме запомнилось одно старомодное и оттого такое трогательное первое свидание – в присутствии мамы девушки. Парень – военный. И историю, в которой красивая девушка Асель стала мамой для ребёнка своего избранника.

Вспоминаю цитату из советского фильма:

– Я возвращаю мою жену, потому что она не оправдала мои надежды счастливой семейной жизни… Она абсолютно не умеет готовить: утром яичница, днём – яичница, вечером – яичница, а ночью – омлет. Скоро я буду кудахтать, как цыплёнок!

Скрин из к/ф "Одиноким предоставляется общежитие"

"Возвратов" – тьфу-тьфу – не было, – смеётся над вопросом. – Чтоб поженились и не сложилось, я во всяком случае не в курсе. Всегда напоминаю: вы сами вершите свои судьбы. Я лишь помогаю, я организатор. Не нужно перекладывать ответственность, все здесь взрослые люди. Аудитория у меня собирается, слава богу, серьёзная, зрелая, адекватная".

Пытались ли завоевать сердце Нагимы через её же страницу?

"Пару лет я подумывала выйти замуж, но потом решила, что не время. Раньше думала, что сынок будет против, он был маленький. Сейчас подрос и сам спрашивает, сестрёнку просит. Поэтому стала задумываться. Но мой принцип – не знакомиться на своих вечеринках. Было такое, что проявляли симпатию, приглашали на свидание. Но я в ответ всегда предлагаю познакомить с хорошей девушкой", – прячет в глазах хитринку.

Как построить крепкую счастливую семью?

"Я думаю, важно понимать, что не бывает идеальных отношений, людей. И научиться принимать избранника с его минусами. А ещё если ещё и превращать его минусы в плюсы, это вообще гениальность. Всё будет замечательно".

… Нагима вспомнила, как школьницей ждала 14 февраля, чтобы бросить в урну валентинку с признанием к мальчику: