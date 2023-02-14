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  • "Казахстанская Гузеева" рассказала, как найти свою вторую половину
предоставлено героем статьи Сегодня, 14:40
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Сегодня, 14:40
35
Фото: предоставлено героем статьи

"Казахстанская Гузеева" рассказала, как найти свою вторую половину

Вот уже пятый год жительница столицы Нагима Омарова помогает одиноким казахстанцам обрести свою любовь. За это время, благодаря основанной ею платформе знакомств, сложились 3 940 пар. Почему многие сегодня предпочитают знакомиться в онлайн-реальности? Какого мужчину мечтают встретить современные женщины? И какие качества ценятся в прекрасной половине? Эти и другие вопросы в День всех влюблённых корреспондент BaigeNews.kz задал знаменитой казахстанской свахе.

 "Никто не принесёт тебе мужа на блюдечке с голубой каёмочкой"

Первым делом спрашиваю Нагиму, не раздражает ли её термин "сваха" или –  есть ещё такое обозначение – "казахстанская Гузеева". Кивает: в первое время именно так её часто называли.

Фото предоставлено героиней статьи

"Смущало. Какой-то несерьёзный смысловой оттенок чудится. Ироничный, что ли, – смеётся собеседница. – Сейчас используют другой термин, который мне больше по душе, – "половина моя". Просто название платформы настолько уже обосновалось в сознании у людей. И потом я, действительно, никакая не сваха. Когда мне говорят: "Нагима, найдите мне жениха/невесту", я всегда отвечаю: ты находишь сама/сам. Я просто создаю для этого условия, безопасное место. А дальше сама/сам: выбрать, захотеть, притянуть, завоевать. Никто не "принесёт" твоего человека на блюдечке с голубой каёмочкой. Правда, есть категория, кому категорически некогда, – тогда да, включаюсь в индивидуальный подбор. Но это редко".

Сегодня аккаунты polovina_moya_astana и polovina_moya_kz в общей сложности насчитывают около 100 тысяч подписчиков. Принцип прост: желающие найти себе пару размещают на странице свою анкету – с фото или без. Есть ещё закрытые Whatsapp-группы, в дальнейшем заинтересовавшиеся друг другом пользователи уединяются в личной переписке. Чатов таких семь, участницы в них сгруппированы по локации (города) и возрастам, а мужчины (видимо, потому что их меньше) уже сами выбирают, куда добавиться.

Оказалось, людям куда удобней знакомиться в онлайн-реальности. Да и подойти к девушке на улице, в библиотеке, кафе сегодня считается бестактным и часто воспринимается как нарушение личных границ.

Другие формы общения – вечеринки и туры на курорт Бурабай. Это отличная возможность отдохнуть, развеяться, поучаствовать в увлекательных и полезных играх. Но главная и для приличия слегка завуалированная цель – найти пару.

Фото предоставлено героиней статьи

"В 2018 году у нас было около 9 тысяч подписчиков. Страничку купила и стала раскручивать. Тогда я собирала на вечеринки по пять-семь человек, это было абсолютно бесплатно. Уговаривала прийти! Некоторое время спустя стала брать по полторы тысячи тенге, потому что заведения хотели, понятное дело, чтобы мы что-то заказывали. Уходила в минус, родственники посмеивались: мол, фигнёй страдаешь. Монетизировала спустя пару лет. Я понимала, что люди просто приходят, знакомятся, уходят. И не факт, что расскажут где-то о моей платформе. Тем более, большинство стеснялись этого", – говорит Нагима.

Впрочем, и сегодня попытки устроить личную жизнь на сайте знакомств многие казахстанцы предпочитают не афишировать. Стыдятся, опасаются насмешек. Не осмеливаются показать: "да, я здесь, я так решил/решила". По этой же причине отправляют анкету без фотографий – обмениваются в личной переписке.

 "Одинокая женщина желает познакомиться"

У самой первой сложившейся пары потрясающая история. Забыть такую невозможно. И она очень вдохновила героиню.

"У него за плечами неудачный брак, она не была замужем. Оказалось, у него был рак, но поначалу мы не знали. Познакомились на одной из вечеринок, мы играли в "крокодила". И случилась любовь, прямо безумная любовь. И настала ремиссия. Честно говоря, не знаю, как они сейчас. Но года полтора назад мне рассказали, что у них родился ребёнок. Не хочется говорить высокопарными словами, но тогда я подумала, что нужно продолжать. Что это доброе и нужное дело", – признаётся собеседница.

Одиноких женщин сегодня однозначно больше, отмечает Нагима. С одной стороны, их вообще в природе – больше. С другой, они более заинтересованы найти свою половину, построить семью.

"Мужчины же часто приходят на страницу из любопытства, "просто посмотреть", а потом уже в процессе "созревают". Влияет и настроение на платформе, которая априори – для серьёзных отношений. После развода опять же представители сильного пола не спешат снова жениться", – пояснила Н. Омарова.

Ограничений по возрасту нет. Анкеты присылают и молодые, и люди, как говорится, "с прошлым". Вторые чаще – отчасти потому что познакомиться "традиционным путём" сложней, чем молодёжи.

"А ещё они понимают: скрывать, что в поиске, глупо. Как и зависеть от мнения окружающих, оглядываться на пресловутое "жұрт не дейді". И без того много времени упущено. Но, правда, у молодёжи больше получается. Опять же потому что старшее поколение очень строго, требовательно относится к выбору. Мозг всё время "на страже". Поэтому замуж, действительно, стоит выходить "по молодости да по глупости", – уверена Нагима.

Кстати, в комментариях можно часто увидеть "наезды" на девчонок. Дескать, зачем сюда писать такой молоденькой. Это и упрёк: зачем "отвлекаешь" внимание, нам ведь нужней?! И осуждение: в твои годы разве о муже надо думать?!

Парадокс.

"То есть поколение, кому 40-50, опять же, в силу менталитета, навязывает им свой сценарий. Но каждый должен пройти свой путь. Казахстан – не Европа, где жизнь после сорока только начинается. У нас так будет лет через 20. Недавно 32-летняя девушка призналась в разговоре, что следовала наставлениям старших: первым делом карьера, выйти замуж – не напасть. Зачастую ей диктовался чужой негативный опыт. Сейчас она привыкла быть одна, ей трудно начать общение с мужчинами, а успехи в карьере не дают почувствовать себя счастливой", – отметила  основатель платформы знакомств.

Часто попытать счастья "заходят" казахстанцы, у кого за плечами один, а то и два-три неудачных брака. Это демонстрирует неприглядную статистику разводов. Часто пары после после "конфетно-букетного" периода оказываются не готовы к трудностям. И к новым открытиям, часто неприятным, друг в друге.

"Ещё много соблазнов, которые часто со знаком минус, – делится мнением Нагима. – Публичные люди, блогеры часто демонстрируют свой развод как ступеньку вверх, к новой себе. Как сейчас модно говорить, улучшенной своей версии. И женщины, утирая слезу подолом застиранного халата, думают: у меня будет так же. Никто ведь изнанку не покажет. Хорошо только в первое время после развода, потому что после обнуления идёт подъём, хороший хаос. А потом пустота. Многие женщины не понимают всего, не знают, как будут чувствовать себя в разводе через два-три года. Особенно, если не будут заниматься саморазвитием. Я говорила со многими девушками, которые уже в разводе. Спрашиваю, жалеете? Процентов 80 жалеют. Не сразу признаются. Я сама жалею, что развелась. И после этих моих слов становятся откровенней. Истории, конечно, бывают разные. Я о тех семьях, которые можно и нужно было сохранить".

Мужчину – богатого, женщину – хорошую

Какого мужчину мечтают встретить женщины на странице знакомств?

"Однозначно состоятельных, обеспеченных материально. Ну и потом уже, можно по красоте смотреть. Когда хочешь познакомить девушку, она всегда первым делом спрашивает, даже глазами может показать: а что за ним есть? То есть чего добился, где работает, на чём ездит. Правда, это совсем не обязательно означает меркантильность. Женщине нужно чувствовать себя рядом с ним в безопасности, это закон природы для продолжения рода", – комментирует собеседница.

По словам Нагимы, её ни разу не спросили о душевных качествах мужчины.

"А я вижу их насквозь, – смеётся. – Если у него всё хорошо с мужскими качествами, это видно внешне: взгляд прямой, размеренность, достоинство в движениях, повороте головы. У сильного мужчины, который завтра ни за что свою семью не оставит и так далее, больше стремления к духовному. Правда, он это даже не произнесёт, но ему важно, чтобы женщина его любила. У меня был, кстати, случай в Боровом: мужчина приехал с нами на автобусе, машину оставил на парковке. Я знаю марку его автомобиля, должность. А он выходит в застиранных шортах и футболке. Я такая: это что за видон? Он: я ж на отдых еду. Девчонки на него ноль внимания. Отношение изменилось вмиг, когда днём приехал его водитель, привёз одежду, и он переоделся к вечеру. И напротив, была история, когда девушки велись на пыль в глаза. К сожалению, есть такое".

Как мужчины оценивают женщин?

"Первый вопрос: она хорошая? Добрая? За этим вопросом стоит множество других, которые очень важны для него. Примет ли его детей от предыдущего брака? Будет ли уважать родителей? И никогда не приходилось слышать: есть и у неё квартира? Мне нравится это. Конечно, есть разные мужчины, но я про большинство", – подчеркнула Нагима.

Фото предоставлено героиней статьи

Кстати, женатым (как и замужним), мошенникам, альфонсам, социопатам на странице – не место. Админ платформы рассказала о "чёрной папке", куда заносятся "неблагонадёжные" люди.

"У меня хорошо налажена обратная связь с подписчиками. Они передают данные об участниках или потенциальных участниках, с которыми случались нехорошие истории. Или поступали жалобы с других сайтов. Бывает и такое, что жёны отправляют аккаунты мужей, и я их блокирую, чтобы больше здесь не появлялись. То есть все знают: стоит мне сообщить, я приму меры и постараюсь разобраться. Но это не значит, что семейным доступ на платформу закрыт. Ведь есть и такие, кому просто нравится наблюдать за историями пар. Кто-то подыскивает половинку друзьям, родне. Я их называю "купидончиками". Но основная часть подписчиков, конечно, в поиске сами", – отметила девушка.

Жених из Санкт-Петербурга и свидание при маме

За четыре с лишним года, благодаря платформе, свою любовь нашли 3 940 пар. Нагима ведёт их "учёт" и поддерживает с ними связь. Её часто приглашают на свадьбы, дарят подарки и благодарят за обретённое счастье. Одна из ярких пар – Анель и Руслан, они уже растят ребёнка – передали "виновнице" флаг с логотипом её страницы в соцсети.

Гульназ и Нурлан, имея детей от предыдущих браков, построили новую семью и родили совместного малыша. Видеоролик предложения руки и сердца они первым делом отправили своему "купидону".

В другой счастливой истории молодой человек прилетел за избранницей в Казахстан из Санкт-Петербурга и забрал её с собой. Они тоже стали родителями.

Фото предоставлено героиней статьи

Нагиме запомнилось одно старомодное и оттого такое трогательное первое свидание – в присутствии мамы девушки. Парень – военный. И историю, в которой красивая девушка Асель стала мамой для ребёнка своего избранника.

Вспоминаю цитату из советского фильма:

– Я возвращаю мою жену, потому что она не оправдала мои надежды счастливой семейной жизни… Она абсолютно не умеет готовить: утром яичница, днём – яичница, вечером – яичница, а ночью – омлет. Скоро я буду кудахтать, как цыплёнок!

Скрин из к/ф "Одиноким предоставляется общежитие"

"Возвратов" – тьфу-тьфу – не было, – смеётся над вопросом. – Чтоб поженились и не сложилось, я во всяком случае не в курсе. Всегда напоминаю: вы сами  вершите свои судьбы. Я лишь помогаю, я организатор. Не нужно перекладывать ответственность, все здесь взрослые люди. Аудитория у меня собирается, слава богу, серьёзная, зрелая, адекватная".

Пытались ли завоевать сердце Нагимы через её же страницу?

"Пару лет я подумывала выйти замуж, но потом решила, что не время. Раньше думала, что сынок будет против, он был маленький. Сейчас подрос и сам спрашивает, сестрёнку просит. Поэтому стала задумываться. Но мой принцип – не знакомиться на своих вечеринках. Было такое, что проявляли симпатию, приглашали на свидание. Но я в ответ всегда предлагаю познакомить с хорошей девушкой", – прячет в глазах хитринку.

Как построить крепкую счастливую семью?

"Я думаю, важно понимать, что не бывает идеальных отношений, людей. И научиться принимать избранника с его минусами. А ещё если ещё и превращать его минусы в плюсы, это вообще гениальность. Всё будет замечательно".

… Нагима вспомнила, как школьницей ждала 14 февраля, чтобы бросить в урну валентинку с признанием к мальчику:

"Я благодарна этому празднику за те эмоции. Для меня и сегодня он – безо всякой двусмысленной подоплёки. День, который дарит возможность рассказать любимому человеку о своих чувствах. Я желаю казахстанцам верить в любовь. Верить в те места и людей, которые они выбрали. И держать своё сердце открытым к знакомствам".

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#семья #демография #любовь #праздники #день святого валентина
Асель Турар Журналист
Сегодня, 14:40
35
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