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Olympic.kz Сегодня, 16:49
121
Сегодня, 16:49
121
Фото: Olympic.kz

Казахстанская горнолыжница завоевала золото в слаломе в Кыргызстане

Казахстанские горнолыжники выступили в слаломе на FIS-старте в кыргызстанском городе Орловка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Казахстанка Александра Троицкая финишировала первой среди женщин. Серебряную медаль завоевала другая представительница Казахстана Ксения Бережная.

У мужчин отметились Захар Кучин и Никита Техеров, которые завершили выступление на втором и третьем месте соответственно.

 

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#спорт #лыжница
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:49
121
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