Казахстанская горнолыжница стала десятой на юношеских Олимпийских играх в Канвоне
Сегодня, 11:08
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Сегодня, 11:08Сегодня, 11:08
110Фото: sports.kz
Казахстанская спортсменка Александра Скороходова приняла участие в соревнованиях по горнолыжной комбинации на зимних юношеских Олимпийских играх в Канвоне (Южная Корея), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В супергиганте Александра показала 16-й результат, а в слаломе стала десятой. В сумме двоеборья по итогам состязаний Скороходова заняла десятое место. Всего финишировали 37 спортсменок.
Золотую медаль выиграла Майя Варошитц из Австрии, серебряную — итальянка Джорджия Колломб, бронзовую — немка Роми Эртль.
Зимние юношеские Олимпийские игры-2024 продлятся до 1 февраля.
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