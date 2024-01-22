Казахстанская горнолыжница стала десятой на юношеских Олимпийских играх в Канвоне

Казахстанская спортсменка Александра Скороходова приняла участие в соревнованиях по горнолыжной комбинации на зимних юношеских Олимпийских играх в Канвоне (Южная Корея), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В супергиганте Александра показала 16-й результат, а в слаломе стала десятой. В сумме двоеборья по итогам состязаний Скороходова заняла десятое место. Всего финишировали 37 спортсменок.

Золотую медаль выиграла Майя Варошитц из Австрии, серебряную — итальянка Джорджия Колломб, бронзовую — немка Роми Эртль.

Зимние юношеские Олимпийские игры-2024 продлятся до 1 февраля.