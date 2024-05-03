Казахстанская гимнастка квалифицировалась на Олимпийские игры

Лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева квалифицировалась на Олимпийские игры-2024, передаёт BaigeNews.kz.



Это стало возможным после успешного выступления на отборочном чемпионате Азии в Ташкенте.



Таниева стала победительницей ЧА в индивидуальном многоборье. Гимнастка захватила лидерство после первого дня соревнований и после четырёх видов программы набрала в сумме 133,4 балла.

Айбота Ертайкызы финишировала на пятом месте.

На чемпионате Азии разыгрывалось по одной квоте в индивидуальном и групповом многоборье.