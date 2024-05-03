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Казахстанская гимнастка квалифицировалась на Олимпийские игры

Сегодня, 15:39
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olympic.kz Сегодня, 15:39
Сегодня, 15:39
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Фото: olympic.kz

Лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева квалифицировалась на Олимпийские игры-2024, передаёт BaigeNews.kz.  
 
Это стало возможным после успешного выступления на отборочном чемпионате Азии в Ташкенте. 
 
Таниева стала победительницей ЧА в индивидуальном многоборье. Гимнастка захватила лидерство после первого дня соревнований и после четырёх видов программы набрала в сумме 133,4 балла. 

Айбота Ертайкызы финишировала на пятом месте.  

На чемпионате Азии разыгрывалось по одной квоте в индивидуальном и групповом многоборье.

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