Казахстанская фондовая биржа предупреждает о мошенниках
Для обмана аферисты создали поддельный аккаунт KASE в Instagram.
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В соцсетях появилась фейковая реклама от имени Казахстанской фондовой биржи (KASE), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
В объявлении говорится о наборе на обучение, кураторами в котором выступят популярные спикеры. Всем, кто зарегистрируется, якобы подарят по 10 акций.
Для обмана аферисты создали поддельный аккаунт KASE в Instagram. В нём лишь несколько постов, выложенных пару дней назад.
"Биржа официально заявляет о том, что она никогда не предлагает физическим или юридическим лицам собственные услуги с непосредственным участием KASE или её работников для обогащения на биржевых рынках. KASE считает необходимым призвать инвесторов внимательно проверять корректность адресов посещаемых сайтов и не вводить на сомнительных страницах персональную информацию, данные банковских карт, логины и пароли для входа в какую-либо торговую платформу", — говорится в сообщении KASE.
Казахстанская фондовая биржа рекомендует обратиться в организацию, являющуюся членом биржи и имеющую лицензию Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, прежде чем предпринимать какие-либо действия для инвестирования средств на фондовом рынке.
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