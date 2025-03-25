В соцсетях появилась фейковая реклама от имени Казахстанской фондовой биржи (KASE), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В объявлении говорится о наборе на обучение, кураторами в котором выступят популярные спикеры. Всем, кто зарегистрируется, якобы подарят по 10 акций.

Для обмана аферисты создали поддельный аккаунт KASE в Instagram. В нём лишь несколько постов, выложенных пару дней назад.

"Биржа официально заявляет о том, что она никогда не предлагает физическим или юридическим лицам собственные услуги с непосредственным участием KASE или её работников для обогащения на биржевых рынках. KASE считает необходимым призвать инвесторов внимательно проверять корректность адресов посещаемых сайтов и не вводить на сомнительных страницах персональную информацию, данные банковских карт, логины и пароли для входа в какую-либо торговую платформу", — говорится в сообщении KASE.

Казахстанская фондовая биржа рекомендует обратиться в организацию, являющуюся членом биржи и имеющую лицензию Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, прежде чем предпринимать какие-либо действия для инвестирования средств на фондовом рынке.