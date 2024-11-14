Казахстанская фигуристка завоевала "серебро" на престижном турнире в Эстонии

Фигуристка Софья Самоделкина, сменившая российское гражданство на казахстанское, завоевала серебряную медаль на международном турнире Tallinn Trophy в Эстонии, передаёт BaigeNews.kz.

После проката короткой программы Софья занимала третье место. В произвольной программе она выложилась на все сто и поднялась на вторую строчку в итоговой таблице, набрав 173,25 балла.

Первое место с результатом 192,48 балла заняла Нина Пинзаррон из Бельгии, а бронзовую медаль с результатом 163,58 балла получила канадская спортсменка Сара-Мод Дюпуа.