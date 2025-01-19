Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завоевала бронзовую медаль на Универсиаде-2025 в Турине (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По итогам короткой и произвольной программ Самоделкина набрала 190.96 балла и стала третьей. Золотую медаль выиграла японка Рион Сумиёси (204.29 балла). Серебряной призёркой стала ещё одна представительница Японии Монэ Тиба (203.85 балла).

17-летняя Софья Самоделкина приняла решение сменить российское спортивное гражданство на казахстанское летом 2023 года. В мае 2024 года её переход под флаг Казахстана был официально одобрен. В августе фигуристка была включена в состав национальной сборной Казахстана.

На Универсиаде в Турине в копилке сборной Казахстана три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.