Казахстанская фехтовальщица стала второй на турнире в Турции

Фото: Olympic.kz

За медали боролись 120 фехтовальщиков из разных стран.

Представительница команды Казахстана по фехтованию на сабле Айгерим Сарыбай завоевала серебряную медаль на международном турнире в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

Айгерим стала второй на соревнованиях Satellite Tournament.

Отметим, что на турнире выступило более 120 фехтовальщиков.