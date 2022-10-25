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  • Казахстанская фехтовальщица стала второй на турнире в Турции
Olympic.kz Сегодня, 16:21
87
Фото: Olympic.kz

Казахстанская фехтовальщица стала второй на турнире в Турции

За медали боролись 120 фехтовальщиков из разных стран.

Представительница команды Казахстана по фехтованию на сабле Айгерим Сарыбай завоевала серебряную медаль на международном турнире в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

Айгерим стала второй на соревнованиях Satellite Tournament.

Отметим, что на турнире выступило более 120 фехтовальщиков.

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:21
87
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