Казахстанская федерация футбола сделала заявление

Пресс-служба Казахстанской федерации футбола опубликовала свежие фотографии с тренировки национальной сборной перед товарищеским матчем с Азербайджаном, передает BaigeNews.kz.

"Ребята готовы к игре. Завтра матч с Азербайджаном", — пишет КФФ в официальном аккаунте Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan national football team (@kff_team)

Напомним, матч Азербайджан — Казахстан состоится 11 июня в Сомбатхее (Венгрия).