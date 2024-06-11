Казахстанская федерация футбола сделала заявление
Сегодня, 04:15
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Сегодня, 04:15Сегодня, 04:15
36Фото: КФФ
Пресс-служба Казахстанской федерации футбола опубликовала свежие фотографии с тренировки национальной сборной перед товарищеским матчем с Азербайджаном, передает BaigeNews.kz.
"Ребята готовы к игре. Завтра матч с Азербайджаном", — пишет КФФ в официальном аккаунте Instagram.
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Напомним, матч Азербайджан — Казахстан состоится 11 июня в Сомбатхее (Венгрия).
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