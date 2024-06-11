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Казахстанская федерация футбола сделала заявление

Сегодня, 04:15
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КФФ Сегодня, 04:15
Сегодня, 04:15
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Фото: КФФ

Пресс-служба Казахстанской федерации футбола опубликовала свежие фотографии с тренировки национальной сборной перед товарищеским матчем с Азербайджаном, передает BaigeNews.kz.

 

"Ребята готовы к игре. Завтра матч с Азербайджаном", — пишет КФФ в официальном аккаунте Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Kazakhstan national football team (@kff_team)

Напомним, матч Азербайджан — Казахстан состоится 11 июня в Сомбатхее (Венгрия).

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