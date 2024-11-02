Казахстанская федерация футбола оштрафовала главного тренера "Астаны"

За потасовку после матча против "Атырау" в Казахстанской премьер-лиге наказан главный тренер "Астаны" Григория Бабаян. Об этом стало известно на заседании контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола, передаёт BaigeNews.kz.

"За нарушение пунктов 10,12,13 Кодекса этики КФФ, выразившееся в неспортивном оскорбительном поведении физическом воздействии в адрес игрока команды соперника в матче 17 тура чемпионата Республики Казахстан между командами "Астана" — "Атырау", руководствуясь пунктом 48 Кодекса этики КФФ, главного тренера команды "Астана" Бабаян Григория Константиновича дисквалифицировать на 2 (два) матча, а также наложить штраф в размере 300 МРП, что составляет 1 107 600 (один миллион сто семь тысяч шестьсот) тенге. Срок дисквалификации считать с 31 октября 2024 года. Бабаян Григорию Константиновичу оплатить штраф до 1 декабря 2024 года включительно", — говорится в сообщении на официально сайте федерации.

Также отмечается, что за недисциплинированное поведение команды на 100 МРП (369 200 тенге) оштрафовали ФК "Атырау". Кроме того, за оскорбление главного тренера команды соперника штраф 200 МРП (738 400 тенге) заплатит футболист "Атырау" Матеуса Барбозу.