Казахстанская федерация бокса вошла в состав World Boxing

Казахстанская федерация бокса официально стала полноправным членом World Boxing, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Об этом объявлено во время Конгресса Международной федерации бокса World Boxing в Колорадо-Спрингс (США).

На сегодня к World Boxing (WB) присоединились 55 стран.

В рамках конгресса обсуждены изменения в Уставе WB, одобренные Международным Олимпийским комитетом. Кроме того, приняты изменения в регламент проведения соревнований. В частности, турниры будут проводиться в новых весовых категориях. Поправки коснулись и работы судей во время поединков и при определении победителей.

Председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин поприветствовал всех участников Конгресса и поблагодарил US boxing за организацию первого в истории чемпионата мира U19 и за проведение Конгресса.

В своем выступлении он также отметил успехи Олимпийской комиссии World Boxing, которая провела ряд встреч с НОК различных стран и другими спортивными организациями Олимпийского движения по вступлению в полноправные члены Федерации на прошедшей Генеральной ассамблее Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов (АНОК) в Португалии.

Казахстанская федерация бокса на Конгрессе также подала заявку на проведение квалификационного чемпионата мира-2027 по боксу к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Решение мировой организации будет принято в ближайшее время.

Напомним, что Международная федерация бокса World Boxing создана в апреле 2023 года.