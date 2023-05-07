Казахстанская федерация бокса пожаловалась в IBA после поражения Бибосынова

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

После сенсационного поражения боксёра Сакена Бибосынова на чемпионате мира в Ташкенте Казахстанская федерация бокса пожаловалась в IBA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

"Казахстанская федерация бокса направила официальную жалобу на имя президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва в связи со скандальным решением судей в поединке Сакена Бибосынова. Ждём ответа от руководства IBA", — говорится в сообщении на официальном аккаунте федерации в Instagram.

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В организации также уточнили, что, по нынешним правилам, подача протеста (аппеляция) не разрешается. Альтернативой служит процедура пересмотра решения судей, если бой заканчивается со счетом 3:2 или 2:3. В других случаях пересмотра нет.

Напомним, Сакен Бибосынов завершил выступление на чемпионате мира по боксу в Ташкенте после первого же боя. Решением судей победу отдали индийцу Дипаку Кумару. Хотя многие болельщики и эксперты утверждают, что Бибосынова засудили и победителем должен был стать казахстанец.